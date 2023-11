Berufsporträt Mit Lady Gaga fing alles an

So sieht mein Arbeitsalltag aus Das Schöne ist, dass ich ihn völlig frei gestalten kann. Und das ist gleichzeitig auch die Gefahr. Denn ich muss mich selbst motivieren und disziplinieren. Am Schreibtisch liegt das Manuskript ausgedruckt vor mir und dann tippe ich die Übersetzung in mein Word-Dokument. Zwischendurch recherchiere ich, wenn Begriffe oder Sachverhalte auftauchen, die mir nicht geläufig sind. Das ist übrigens eine der sehr schönen Seiten an diesem Beruf, dass in jedem Buch neue Themen auftauchen, in die ich mich einarbeiten muss und darf. So übersetze ich im Durchschnitt fünf Seiten am Tag, drei bis vier Bücher im Jahr.