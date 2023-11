Berufsporträt Profis für das Hochzeitsalbum

Die nicht so schöne Seite Die Tätigkeit ist teils harte körperliche Arbeit. Das liegt nicht zuletzt an dem schweren Kamera-Equipment. Und Hochzeiten ziehen sich bekanntlich in die Länge: Wenn man im Sommer bei zeitweise 35 Grad 14 Stunden lang arbeitet, kann das einen ganz gehörig schlauchen. Hinzu kommt: Gerade in der Saison von Mai bis Oktober reiht sich an den Wochenenden häufig eine Hochzeit an die andere. Da bleibt kaum Zeit für Urlaub, Familie oder Freunde. Das ist manchmal bitter. Gerade, wenn ein besonderes Event ansteht und man sprichwörtlich auf einer Hochzeit tanzt.