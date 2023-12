Schornsteinfeger Pechschwarz ist nur die Arbeitskleidung

Als Julia Bothur sich in den Beruf des Schornsteinfegers verliebte, kletterten die noch auf Dächer. Das hat sich geändert – wie so vieles. Denn Schornsteinfeger kommen längst nicht mehr nur zum Kehren. Was heute in ihrem Beruf gefragt ist – und warum man in diesem auch Zeit am Schreibtisch und in Kellern verbringt, erklärt die Vorständin im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks gerne.