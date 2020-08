Arbeitsschutz : Wenn das Büro zur Sauna wird

Ein Ventilator ist in der Regel die erste Hilfe bei steigenden Raumtemperaturen am Arbeitsplatz. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Die extreme Sommerhitze in der zurückliegenden Woche hat den Arbeitstag erschwert. Beschäftigte müssen sich aber nicht mit der Situation abfinden. Ab einer bestimmten Raumtemperatur müssen Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen.

Sommer – Sonne – Schweiß: Dieser Dreiklang macht nicht nur Bauarbeitern, Dachdeckern und anderen Freiluftwerklern zu schaffen. Auch in Büros oder Verkaufsräumen kann es unerträglich werden, etwa wenn die Klimaanlage defekt oder gar keine vorhanden ist. Steigen die Temperaturen Richtung 35 Grad, so wird es unangenehm.

So mancher Arbeitgeber räumt seiner Belegschaft zu ihrem Wohl dann Vergünstigungen verschiedenster Art ein. Das fängt bei kostenlosen Getränken an und setzt sich fort über Salatbuffets, Aufstellung von Ventilatoren bis zum „Hitzefrei“ auf Firmenkosten, was das deutsche Arbeitsrecht an sich nicht kennt.