Ausbildung Zukunftsaussichten im Riesenrad

Zwei Jugendliche konnten immer zusammen in eine Gondel einsteigen. Ihnen gegenüber saßen dann auch immer zwei Personen aus dem Unternehmen – beim Ratinger Mobilitätsdienstleister DKV etwa Heike Kappler und der 19-jährige Albert Reiswich, der sich im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung befindet. „Wir haben erst einmal von uns erzählt, welche Ausbildungen wir anbieten. Dann hat sich ein Hin und Her entwickelt, mit Fragen der Schüler, etwa zum Gehalt oder zum Umgang unter den Azubis und mit den Ausbildern“, berichtete Reiswich. Der 19-Jährige hat nach seinem Realschulabschluss das Fachabitur gemacht und sich selbst über Berufsmessen weiter orientiert. „Dort ist aber meistens so viel los, dass man gar nicht richtig ins Gespräch kommt. Da ist die Form des Azubi-Speeddatings besser, weil man eine feste Zeit in Ruhe fürs Kennenlernen hat“, erzählte er weiter. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine junge Ausländerin. „Sie ist erst seit kurzem in Deutschland und hat schon sehr gut Deutsch gesprochen. Das hat auf jeden Fall einen guten Eindruck bei mir hinterlassen.“