„LinkedIn Top Companies“ Das sind die attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands

Bereits zum dritten Mal in Folge ist der deutsche Technologiekonzern Siemens der attraktivste Arbeitgeber in Deutschland, wie aus dem Ranking der „LinkedIn Top Companies 2023“ hervorgeht. Die Rangliste der US-amerikanischen Jobplattform zeigt die 25 Arbeitgeber in Deutschland, die ihren Mitarbeitern die besten Karrierechancen bieten.