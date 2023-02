Arbeitsrecht Warum man den Arbeitsvertrag auf einem aktuellen Stand halten sollte

Dass sich gerade jetzt eine Anpassung des Arbeitsvertrags anbietet, haben die Umstände in der Corona-Pandemie gezeigt. „Mobiles Arbeiten ist seit der Corona-Pandemie auch für die Arbeitgeber interessanter geworden. Heute gibt es eigentlich kaum einen Arbeitsvertrag, in dem es dazu nicht eine Regelung gibt – auch ein Verbot von Homeoffice“, berichtet der Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er empfiehlt, auch das Thema Kurzarbeit in den Arbeitsvertrag direkt mit aufzunehmen. So erspart sich der Arbeitgeber, sich im Fall der Fälle von jedem Mitarbeiter das Einverständnis schriftlich einzuholen. Ebenso rät er Arbeitgebern, in den Arbeitsvertrag hineinzuschreiben, dass mit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters das Arbeitsverhältnis endet. „Es gibt keinen Automatismus mehr, in die Rente einzutreten. Steht dazu nichts im Arbeitsvertrag, muss man streng genommen unter Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen – und seitens des Arbeitgebers müssen dafür auch wichtige Gründe vorliegen.“