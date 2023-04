32 statt 35 Stunden IG Metall fordert Vier-Tage-Woche

Nur vier Tage in der Woche arbeiten, gleich viel verdienen und dafür konzentrierter und motivierter bei der Sache sein: Viele Unternehmen haben inzwischen erkannt, dass diese Idee bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gut ankommt. Immer öfter findet sich die Möglichkeit inzwischen in Stellenanzeigen. Eine Studie aus Großbritannien zeigte kürzlich, dass weniger Arbeitstage zumindest bei einigen britischen Unternehmen bereits Realität sind und das Konzept für sie erstaunlich gut funktioniert. Nun kommt das Thema auch in der deutschen Industrie an.