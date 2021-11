Gesundheitsberufe besonders betroffen : Ruhezeiten werden bei 20 Prozent aller Vollzeit-Beschäftigten missachtet

Exklusiv Berlin Damit sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen zwei Einsätzen erholen können, schreibt der Gesetzgeber eine Ruhezeit von elf Stunden vor. Sie wird jedoch bei etwa einem Fünftel aller Beschäftigten regelmäßig missachtet – ohne Konsequenzen. Nun verhandelt die Ampel-Koalition über eine Flexibilisierung der Regeln.

Bei einem Fünftel aller Vollzeit-Beschäftigten in Deutschland wird mindestens einmal im Monat die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitseinsätzen missachtet. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl hervor. Demnach gaben bei Arbeitszeitbefragungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) jeweils 20 Prozent der Vollzeit-Beschäftigten in den Jahren 2017 und 2019 an, „dass sie mindestens einmal pro Monat mit verkürzten Ruhezeiten arbeiten“. Bei allen Beschäftigten waren es jeweils 18 Prozent in den Jahren 2017 und 2019.