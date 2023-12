Arbeitsrecht Was Sie zu flexiblen Arbeitszeitmodellen wissen müssen

„Beschäftigte können so Überstunden sammeln und sie zu einem späteren Zeitpunkt beispielsweise für ein Sabbatical nutzen“, so Eder. Nachteil für Beschäftigte: Wer zu einem späteren Zeitpunkt zu einer anderen Firma wechselt, kann das Guthaben auf dem Zeitwertkonto womöglich nicht so ohne weiteres mitnehmen.