Fragen zum Arbeitsrecht Dürfen Sie am Schreibtisch essen und trinken?

Das kommt darauf an. „Es gibt kein generelles gesetzliches Verbot, am Arbeitsplatz Speisen und Getränke zu sich zu nehmen“, so Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht. In bestimmten Bereichen könne der Arbeitgeber das Essen oder Trinken am Arbeitsplatz aber verbieten, „zum Beispiel wegen Hygienevorschriften oder Sicherheitsbestimmungen“.