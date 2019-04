Arbeitsrecht : Dürfen Arbeitgeber Angestellten den Bart verbieten?

Nürnberg Klar, ein gepflegtes Erscheinungsbild auf der Arbeit und beim Kundenkontakt ist selbstverständlich. Aber darf ein Arbeitgeber seinem Angestellten Bart, Tattoos oder Piercings verbieten?

„Vorgaben zum Aussehen greifen in die freie Entfaltung der Persönlichkeit ein“, erklärt Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Nürnberg. Das gilt bei Bärten ebenso wie bei Tätowierungen, Frisuren oder Piercings. In solchen Fällen steht im Zweifel das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das im Grundgesetz festgeschrieben ist, dem Interesse des Arbeitgebers gegenüber. „Und die Persönlichkeitsrechte überwiegen in der Regel“, sagt der Fachanwalt, der Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins ist.