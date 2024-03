Recht auf Freizeit Wenn am Wochenende die Arbeit ruft

Kontaktiert die Führungskraft Beschäftigte auch nach einem Gespräch andauernd in der Freizeit, sollten die Mitarbeiter den Anruf einfach nicht annehmen oder eine SMS nicht beantworten, rät Business- und Mentalcoachin Ute Gietzen-Wieland. Ein weiterer Tipp von ihr: Die Nummer der Führungskraft auf den Anrufbeantworter vom Handy umleiten. Um das Problem gegenüber der Führungskraft offen anzusprechen, so die Coachin, „sollten sich Beschäftigte in jedem Fall rhetorisch gut vorbereiten und einfühlsame Worte wählen, um einen Konflikt zu vermeiden.“