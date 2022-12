Arbeitsrecht Weihnachtsstimmung am Arbeitsplatz

Muss an Heiligabend und an Silvester gearbeitet werden? Die beiden Weihnachtsfeiertage, 25. und 26. Dezember, sind gesetzliche Feiertage. Da hat jeder Arbeitnehmer frei, der nicht zur Arbeit auch an diesen Tagen eingeteilt ist. Gleiches gilt für den 1. Januar (Neujahr). Heiligabend und Silvester sind hingegen keine gesetzlichen Feiertage. Wer an einem dieser Tage freihaben möchte, der muss sich grundsätzlich Urlaub nehmen. Es sei denn, es liegt eine „betriebliche Übung“ vor: Wenn der Arbeitgeber in den Jahren zuvor – mindestens drei Jahre in Folge – an Heiligabend beziehungsweise Silvester seinen Beschäftigten freigegeben hat, so kann das auch für das nächste Jahr erwartet werden. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind normale Werktage. Arbeitsfrei gibt es da nur mit Urlaubstagen.