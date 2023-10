Studie der Bertelsmann-Stiftung Diese Jobs sind auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt

Helfer in der Lagerlogistik, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Büro- und Sekretariatskräfte sind die Berufe, die aktuell bei Unternehmen in Deutschland besonders gefragt sind. Das ist das Ergebnis einer Auswertung von Millionen von Online-Stellenanzeigen in den Jahren 2019 bis 2022 der Bertelsmann Stiftung. Die größten Aufsteiger in diesem Zeitraum sind laut Auswertung etwa Fachärztinnen und -ärzte, Fachkräfte in der Gesundheits- und Krankheitspflege sowie in der Kinderbetreuung.