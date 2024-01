Anstieg zum Jahresbeginn Arbeitslosigkeit in Deutschland geht weiter nach oben – auch in NRW

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Januar im Vergleich zum Dezember um 30 800 auf 742 000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,3 Punkte auf 7,5 Prozent nach oben gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Düsseldorf mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 39 400, die Quote um 0,3 Punkte. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. Januar vorlag. „Die Zahl der Arbeitslosen hat im Januar wie für diesen Wintermonat üblich zugenommen. Dabei fiel der Anstieg leicht unterdurchschnittlich aus“, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW, Roland Schüßler.