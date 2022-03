Berufsporträt : Die Devise lautet: „Dreckige Hände, gutes Geld“

Madita Brauer hatte zunächst eine Banklehre gemacht, möchte nun aber den Handwerksbetrieb ihres Vaters übernehmen. Als Anlagenmechanikerin sorgt sie auch für mehr Klimaschutz in den Haushalten.

Installateurin sagt man umgangssprachlich – oder auch Heizungsmechanikerin. Die korrekte Bezeichnung für den Beruf von Madita Brauer lautet aber Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Damit ist sie eine Expertin für Gebäudetechnik. In Zeiten hoher Energiepreise ist ihr Know-how besonders gefragt. Die 24-Jährige erzählt, warum sie sich für den Weg ins Handwerk entschieden hat, wie die erste Woche auf der Baustelle ablief und was sie an ihrem Beruf gewöhnungsbedürftig findet.

Mein Weg in den Beruf Zwar bin ich Tochter eines Elektro-, Heizungs- und Sanitärmeisters, aber alle anderen in der Familie haben eine Ausbildung bei der Bank absolviert. Das habe ich nie infrage gestellt und nach meinem Abitur auch getan. Schnell habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist.

So läuft die Ausbildung ab Zuerst werden die Grundlagen vermittelt. Wir arbeiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern, meist in Neubauten, verlegen Rohre für die Wasserversorgung oder bauen komplette Heizungsanlagen. Rohre werden gebogen, es wird gelötet und gesägt. Wir beraten aber auch zu Energietechniken, etwa Wärmepumpen, Pelletheizungen und Solarenergie. Es ist ein gutes Gefühl, in einem leeren Raum loszulegen und die Heizungsführung zu planen. Das ist fast schon Kunst.