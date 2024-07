Bei aller Liebe „Als ob man die unterste Karte aus dem Kartenhaus zieht und einfach alles zusammenfällt.“

In Marlenes Wohnung hängt ein Foto. Es zeigt sie und ihren damaligen Freund Leandros beim Wandern: Die beiden stehen mit dem Rücken zum Berg, strahlen glücklich in die Kamera, die Sonne scheint, um sie herum sattes Grün.* Leandros ist inzwischen seit sieben Jahren tot. Er wurde nur 25 Jahre alt. Seitdem ist in Marlenes Leben nichts mehr so, wie es war. „Das Wichtigste ist, glaube ich, darüber zu sprechen. Vielleicht ist es einfach noch ein Tabuthema, dass auch junge Menschen sterben. Aber das Thema ist da und es kann theoretisch jeden zu jedem Zeitpunkt treffen. Ohne jetzt pessimistisch klingen zu wollen.“