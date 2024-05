Toxische Beziehungen „Diese Trennung von diesem Mann war wie ein kalter Entzug"

Düsseldorf · Psychische Gewalt, emotionaler Missbrauch und Abhängigkeit – das kommt in manchen Beziehungen in ganz unterschiedlichen Dimensionen vor. Ein Muster lässt sich dennoch häufig erkennen. Zwei betroffene Frauen berichten, was sie erlebten und wie sie es schließlich raus aus der Beziehung schafften.

30.05.2024 , 06:00 Uhr

Emotionaler Missbrauch äußert sich in Beziehungen oft subtiler und schleichender als andere Formen des Missbrauchs. Sich aus solchen Beziehungen zu lösen, fällt Betroffenen oft schwer (Symbolbild). Foto: dpa/Michael Matthey