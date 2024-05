Temptation Island Diese Promis aus NRW haben ihren Partner im TV betrogen

Einige verliebten sich in eine Single-Dame, wie Aleks Petrovic und Adrian Loevenich. Andere, wie Nico Legat und Emmy Russ, hatten sogar Sex vor laufender Kamera. All diese Bilder werden dann dem Partner in der anderen Villa gezeigt. Die Reaktionen darauf kann der Zuschauer mitverfolgen. Zwischen Wut, Trauer und Gleichgültigkeit reagierten die Partner sehr unterschiedlich. In einer Staffel haben sich zwei Teilnehmer sogar gegenseitig betrogen.