Tantra-Seminare in NRW „Ich dachte, das sind Sexorgien“

Claudia Terstappen hätte sich vor einigen Jahren nicht träumen lassen, dass sie einmal nackt vor 35 Menschen sitzen und verschiedene Tantra-Übungen vorführen würde. „Früher habe ich mich nicht einmal in eine gemischte Sauna getraut“, sagt die 55-Jährige. Der Grund, warum sie in die Welt des Tantra eingetaucht ist, ist ihr Mann: André Terstappen. Gemeinsam bieten die beiden über ihr Viersener Unternehmen Tantra-Seminare an. Auch er ist durch Zufall in die Welt des Tantra gestolpert. Eigentlich hat der 58-Jährige Elektrotechnik studiert und in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Durch eine „gute Bekannte“ habe er ein Seminar ausprobiert und in den anschließenden Beziehungen „eine emotionale Tiefe erlebt, die ich vorher nicht kannte“.