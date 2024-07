Ex-Kandidat bei Schwiegertochter gesucht Ingo auf der Suche nach der großen Liebe

In seiner zweiten Staffel ging der Düsseldorfer in Polen auf Frauensuche. „Aber das hat dann am Ende des Tages nicht geklappt“, sagt Ingo. So kam es, dass er weiter an dem damaligen Erfolgsformat teilnahm. Doch auch in den beiden kommenden Staffeln sollte Ingo nicht das große Glück finden. Zwar entsprang aus der Show noch eine weitere Beziehung mit Kandidatin Steffi, doch auch diese ging nach wenigen Monaten wieder in die Brüche.