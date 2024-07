Partnerschaft und Liebe Auf immer und ewig – Ist die Ehe heute noch zeitgemäß?

Weißes Kleid, Hochzeitstorte, Brautstrauß und eine ausgelassene Feier – viele Frauen wachsen schon in jungen Jahren mit romantisierenden Bildern einer Hochzeit auf. Heiraten ist auch heute noch für viele Paare das Plus in ihrer Partnerschaft. Die Ehe genießt bislang gegenüber anderen Lebensgemeinschaften einige Privilegien, wie das Ehegattensplitting. Doch diese Vorzüge bergen auch einige Gefahren – erst recht, wenn Kinder im Spiel sind – wodurch vor allem Frauen oft ungewollt in ein Abhängigkeitsverhältnis rutschen.