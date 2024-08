Neue Liebe im Alter „Der erste Eindruck war einfach nur: Wow!“

Alles beginnt im Sommer 2023. Da verlegt der damals 82-Jährige seinen Lebensmittelpunkt in die Kursana Senioren-Residenz in der Krefelder Innenstadt. Nicht, weil er dringend Unterstützung im Alltag braucht; Drießen ist noch fit und mobil. Doch er sehnt sich nach Gesellschaft. Seit dem Tod seiner Frau im Jahr 2018 lebt er nach 57 Ehejahren allein in einem großen Haus mit Garten. Seine Tochter besucht ihn fast jeden Tag, einsam fühlt er sich trotzdem. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach einer Einrichtung in der Umgebung, die Betreutes Wohnen anbietet. Drießen entscheidet sich für die Kursana Residenz, im Juni bezieht er dort Apartment 120. Die beste Entscheidung seines Lebens, sagt er heute, denn: Direkt nebenan, in Apartment 119, wohnt Heidemarie Burgemeister.