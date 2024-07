Beispiele aus Kultur und Geschichte Liebespaare und der Krieg

Othello

William Shakespeares „Othello“ ist ein Eifersuchtsdrama, das sich in Kriegszeiten abspielt. Der titelgebende dunkelhäutige venezianische Feldherr befehligt eine Flotte im Krieg gegen die Osmanen. Immer an seiner Seite ist Desdemona, die er kurz zuvor heimlich geheiratet hat. Doch der größte Feind befindet sich in den eigenen Reihen: Der in seiner Ehre gekränkte Offizier Jago schmiedet einen perfiden Racheplan gegen Othello. Mit tragischem Erfolg: Othellos grundlose Eifersucht auf Desdemona wird solange geschürt, bis er sie in einem Wutanfall tötet. Auch menschliche Leidenschaften können kriegerisch sein.

Foto: Bildserie Othello, Oper von Giuseppe Verdi (Sammelbild, ca. 1900)