Neuer Themenschwerpunkt Hier dreht sich alles um die Liebe

NRW · Was hat uns unsere erste Liebe gelehrt? Und wie fühlt sich Liebe an, die über den Tod hinaus anhält? In „Bei aller Liebe“ widmen wir uns ab sofort dem schönsten Gefühl überhaupt – und präsentierten viele spannende Geschichten.

30.04.2024 , 10:00 Uhr

“Bei aller Liebe“ ist das neue Projekt der RP-Journalistenschule. Foto: dpa/Paul Zinken

Liebe begegnet uns an vielen Orten und Zeitpunkten im Leben. Das fängt bei Eltern an, die ihre Kinder lieben, geht über Jugendflammen, die manchmal zum Partner fürs Leben werden, und zieht sich bis hin zu Paaren, die sich im hohen Alter ineinander verlieben. Liebe kann das Beste im Menschen hervorbringen – doch sie geht häufig auch mit Schmerzen und Enttäuschungen einher. Es gibt wohl niemanden, der liebte, ohne einmal dabei verletzt worden zu sein. Liebe lässt Menschen ihr Glück finden, sie verleiht dem Leben Schwung, aber sie stellt Liebende auch vor Belastungsproben und gewaltige Herausforderungen. Im Rahmen des Projekts „Bei aller Liebe“ stellen wir spannende Fragen rund ums Thema. Wie ist es, als Single in einer Großstadt wie Düsseldorf zu leben? Gibt es eigentlich Liebe auf den ersten Riecher? Welche Ratschläge haben Ehepaare, die seit Jahrzehnten glücklich verheiratet sind? Und was veranlasst Menschen dazu, fremdzugehen? Lesen Sie dazu hier in den kommenden Wochen aufschlussreiche Interviews und Erfahrungsberichte im Rahmen von „Bei aller Liebe“ – dem Projekt der RP-Journalistenschule.

(grz)