Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit Liebessprachen – Wie wir lieben und geliebt werden

Chapmans These: Menschen sprechen in fünf Liebessprachen miteinander. Sie drücken ihre Zuneigung wahlweise mit Zärtlichkeit, Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Zweisamkeit oder durch Geschenke aus. Legt ein Partner etwa besonderen Wert auf Umarmungen oder Küsse, während der andere sich mehr Unterstützung im Haushalt wünscht, ist es laut Chapman so, als würden sie für den jeweils anderen eine Fremdsprache sprechen. Eine Beziehung funktioniere daher langfristig nur, wenn man auch die Liebessprache des Gegenübers beherrsche.