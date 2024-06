Single-Shaming Jana ist 42 und Jungfrau – „Ich war immer die Seltsame“

Crämer Manchmal sind die Fragen sehr intim und auch so persönlich, dass ich Schwierigkeiten habe, darauf zu antworten. Und in meinem Buch geht es eben auch viel mehr darum, dass ich mittlerweile ein zufriedener Mensch geworden bin. Ich stehe dazu, dass ich romantische Gefühle nicht empfinde. Vielleicht, weil ich mich zu sehr in das Single-Sein verliebt habe. Was wiederum nicht bedeutet, dass ich etwas gegen Liebe, Intimität, oder Dating-Apps habe. Nur sind sie nicht Teil meines Lebens. Ich finde Männer attraktiv, nur nicht anziehend. Ich warte auch nicht auf die große Liebe. Wenn es passiert, freue ich mich. Wenn nicht, ist das völlig okay. Und all das teile ich offen und ehrlich auf den sozialen Medien.