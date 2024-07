Geruchs- und Sozialforscherin Bettina Pause "Wenn sie zufrieden sind, dann haben sie auch einen tollen Körpergeruch"

Interview | Düsseldorf · Wenn zwei Menschen ihre Zuneigung sichtbar zeigen, dann liegt „Liebe in der Luft“. Aber gibt es so etwas wie einen Duft der Liebe? Bettina Pause von der Heinrich-Heine-Uni erklärt, wieso wir manche Menschen „nicht riechen“ können und warum in Parfümen ein Sexualhormon vom Schwein steckt.

18.07.2024 , 05:15 Uhr

In der Tierwelt spielen Pheromone eine wichtige Rolle bei der Fortpflanzung. Auch für das Sozialverhalten von Menschen sind Gerüche zentral, jedoch nicht als Automatismen. Foto: C. Schnettler