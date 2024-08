Zum Durchklicken Das sind die häufigsten Scheidungsgründe

Paartherapeut Eric Hegmann aus Hamburg sagt, dass die eigentlichen Gründe für eine Trennung, die nicht aufgearbeitet werden, tief liegen. Dazu gehören auch viele Gefühle wie Ärger oder Enttäuschung, und ebenso primäre Emotionen wie Scham, Angst, Einsamkeit und Hilflosigkeit.

Beispiel: verlorenes Vertrauen nach Fremdgehen. Vertrauen ist nach Hegmann eine Entscheidung, „etwas nicht wissen zu wollen“. Diese Entscheidung kann nach dem Fremdgehen des Partners wieder getroffen werden. Die übliche Einstellung ist aber anders: „Du hast mein Vertrauen zerstört und du musst es wieder herstellen.“

So wartet der betrogene Partner darauf, dass der Gegenüber wieder „vertrauenswürdig“ wird oder setzt auf Kontrolle. „Mit Kontrolle setzen sie aber auf Wissen statt auf Vertrauen – und das kann auf Dauer nicht funktionieren.“ Vertrauen liegt in einem selbst, so Hegmann.