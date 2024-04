Maibaum, Liebesschloss, Ring Diese Liebessymbole gibt es

Traditionell tauchen zu Beginn des Monats Mai an vielen Orten im Rheinland wieder kleine Birken auf. Meist sind sie an Laternen gebunden oder stehen vor Hauseingängen, sind dabei geschmückt mit bunten Bändern aus Krepppapier. Und werden in der Regel am Vorabend von Männern aufgestellt – oder in Schaltjahren wie 2024 auch von Frauen.