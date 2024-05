Fremdgehen bei Temptation Island Diese Promis aus NRW haben ihren Partner in der Sendung betrogen

Paulina Ljubas

Paulina Ljubas ist in Gelsenkirchen aufgewachsen und hat in Düsseldorf studiert. Das TV-Sternchen hat zusammen mit Politiker-Enkel Hendrik Stoltenberg an Temptation Island teilgenommen. Die Beziehung ist danach ebenfalls in die Brüche gegangen: Von ihm gibt es eine Szene, wo er mit einer Verführerin in einen toten Winkel verschwindet. Er beteuerte allerdings, treu geblieben zu sein. Nicht treu war seine Ex-Freundin Paulina. In der Show „Ex on the beach“ erzählte der damalige Verführer Dominic, dass die beiden miteinander geschlafen haben. Auch das wurde allerdings in der Ausstrahlung nicht gezeigt. ⇥Symbolfoto: dpa