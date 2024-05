Bestsellerautorin Emilia Roig „Die Ehe bleibt im Patriarchat verwurzelt“

Roig Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, in der alle gesellschaftlichen Sphären, zum Beispiel in den Medien, der Wissenschaft, der Politik, Sport, Kunst und Kultur von Männern dominiert sind. In diesem Sinne sind Beziehungen zwischen Männern und Frauen auch in diesem System verankert. In einer kapitalistischen Gesellschaft wird Geld und der Zugang zu Geld durch Macht definiert. Das Kapital bleibt in männlichen Händen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Männer verdienen mehr als Frauen, sie besitzen mehr als Frauen. Und deshalb gibt es Machtdynamiken auch in der Beziehung, in der eine Person mehr Geld verdient. Frauen werden von ihren Männern finanziell abhängig gemacht, besonders wenn sie Kinder bekommen und die Mehrheit der Care-Arbeit übernehmen. Dafür müssen sie ihre Lohnarbeit reduzieren und machen sich von den Vätern finanziell abhängig. Dies schafft eine Machtdynamik