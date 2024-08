Düsseldorfer Paartherapeutin warnt „Es gibt immer mehr Dating-Coaches, die nur auf Geld aus sind“

Ein klassisches Beispiel in Markstahlers Arbeitsalltag: Einer hat eine Affäre, die andere Person ist verletzt – ohne professionelle Hilfe scheitert die Kommunikation und es entstehen Konflikte. „Es macht aus meiner Sicht in solchen Fällen dann auch nur Sinn, zu zweit in eine Therapie zu gehen“, sagt Markstahler. Wenn einer sauer werde und die andere Person daraufhin wegrenne, müsse man als Paar auf die Problematik schauen. „Wir arbeiten viel als Dolmetscher, indem wir übersetzen, was die Betroffenen jeweils meinen oder indirekt sagen wollen“, sagt die Düsseldorferin. Das wichtigste sei, dass die Paare sich auf die Sitzungen einlassen. Nur so könne eine Verbindung erneut hergestellt werden. „Wir sind jedoch keine Verhaltenstherapeuten, sondern wir ermutigen die Paare, auch vieles selbst zu regeln“, so Markstahler. Denn: Die eigentliche Arbeit finde nicht in der Praxis statt, sondern in der Anwendung zuhause.