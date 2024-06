Aufwachsen im Kinderheim „Ich hatte ja nie jemanden außer meiner Schwester“

Sauber gebadet habe er auf einer Bank im Eingangsbereich des Kinderheims auf seinen Vater gewartet, jeden Samstag. Als Kind kam ihm diese Bank riesig vor, erzählt Andreas Schmitz (Name geändert). Mit anderen Kindern, die nicht von ihren Eltern abgeholt wurden, habe er immer Mitleid gehabt. „Ich wurde immer abgeholt, wenn Papa das gesagt hat: ,10 Uhr, am Samstag, da hol ich dich ab, mit deiner Schwester’“, so Schmitz.