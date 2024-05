Das Geheimnis einer langen Ehe „Heutzutage kämpfen die Paare kaum noch“

Seit Kindesbeinen kennen sich die Stefans schon. Schräg gegenüber hat er damals gewohnt, zusammen sind sie in die Grundschule am Erfurter Weg gegangen. Oft habe Rolf an der Tür geklopft, um mit Katharinas Bruder zu spielen. „Aber in Wahrheit hat er dabei nach mir Ausschau gehalten“, sagt sie schmunzelnd. In ihrer Jugend haben sie sich dann häufig in einer gemeinsam Freundesgruppe gesehen, die in den Straßen rund um den Gothaer Weg musizierte. Irgendwann gab „Käthe“ seinem Werben nach. Wirklich über sprang der Funke am Rosenmontag. Allerdings nicht beim Karneval, sondern im Krankenhaus, in dem Rolf nach einer Blinddarm-OP lag und von ihr besucht wurde.