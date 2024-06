Single-Shaming Jana ist 42 und Jungfrau – „Ich war immer die Seltsame“

Interview | Düsseldorf/Haltern am See · Singleshaming und Selbsthass bestimmten lange den Alltag von Jana Crämer. Noch nie hatte die 42-Jährige eine feste Beziehung – für sie heute völlig in Ordnung, für andere unverständlich. Crämer wird häufig auf ihre Jungfräulichkeit reduziert. Dabei hat sie viel mehr zu erzählen.

15.06.2024 , 07:37 Uhr

„Oft habe ich auch gelogen, einfach um dazu zu gehören“, sagt die 42-Jährige. Foto: Eckard Albrecht