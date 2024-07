Nach 10 Jahren Funkstille Das Wiedersehen mit meiner ersten großen Liebe

Bevor ich zum Lippenstift greife, zögere ich kurz. Ist das wirklich notwendig? Einerseits kennt Pedro mich so gut wie kaum ein anderer Mensch, andererseits haben wir uns fast zehn Jahre lang nicht gesehen. Außerdem ist das hier ein Interview, und ich bin die Journalistin. Ich sollte professionell bleiben. In ein paar Minuten werde ich meine erste große Liebe fragen, was sie aus unserer Beziehung gelernt hat, die vor zwölf Jahren begann und drei Jahre später endete. Was er in all der Zeit der Funkstille über uns gedacht hat. Und ob ihn die Trennung damals genau so hart getroffen hat wie mich.