Teilungserklärung : Hürden beim Wohnungsverkauf

Wer eine Eigentumswohnung verkaufen will, muss häufig erst den Verwalter fragen. Foto: dpa-tmn/Daniel Karmann

Eigentümer können nicht immer ohne Weiteres ihre Wohnung verkaufen. Oft müssen sie dafür erst den Verwalter oder die Gemeinschaft der Eigentümer fragen. Ein Blick in die Teilungserklärung gibt dazu Auskunft.

Angenommen, ein Eigentümer möchte seine Wohnung verkaufen. Dann kann er nicht immer frei entscheiden, wer das Objekt bekommt. Oft ist dafür die Zustimmung des Verwalters oder der Eigentümergemeinschaft nötig. „Wenn dem so ist, dann ist dies in der Teilungserklärung festgelegt“, sagt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland.

Steht ein Wohnungsverkauf an, sollten Eigentümer zunächst prüfen, ob und wer alles zustimmen muss, rät Annett Engel-Lindner vom Immobilienverband Deutschland IVD. Sehr häufig vereinbaren in solchen Fällen Eigentümergemeinschaften eine sogenannte Verwalterzustimmung. Der Verwalter muss für den Verkauf also grünes Licht geben.