BGH entscheidet : Nachbarn können Kurzzeit-Vermietung an Touristen nicht verhindern

Karlsruhe Eine Frau aus dem Emsland hatte ihre Wohnung Touristen als Unterkunft angeboten. Die anderen Eigentümer fanden das nicht gut und untersagten das. Der Bundesgerichtshof hat das für unzulässig erklärt.

Wohnungsbesitzer können das Vermieten an Feriengäste in einer gemeinsamen Wohnanlage nur mit Zustimmung jedes einzelnen Eigentümers nachträglich untersagen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag in einem Streit aus Papenburg im Emsland entschieden. Dort will eine Frau ihre Wohnung Touristen als Unterkunft anbieten. Die anderen Eigentümer sind geschlossen dagegen.