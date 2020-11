Fehlerhafte Verträge : Widerrufsjoker bringt Geld zurück

Mit dem Widerrufsrecht hat der Gesetzgeber einen Schutzmechanismus für private Verbraucher geschaffen. Sind Widerrufsbelehrungen fehlerhaft, erhalten Kreditnehmer den sogenannten Widerrufsjoker. Welche Ansprüche gibt es?

Den Widerrufsjoker zu ziehen, hat die Folge, dass der Kreditnehmer so gestellt wird, als hätte er den Darlehensvertrag nie abgeschlossen. Will heißen: „Bei Immobilien- und Kfz-Darlehen erhält der Kunde Zins- und Tilgungszahlungen wieder zurück, die Bank die Kreditsumme. In der Folge kann der Kunde dann einen neuen Kreditvertrag abschließen und üblicherweise zu wesentlich günstigeren Konditionen neu finanzieren, als das in der Vergangenheit üblich war“, sagt der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Verbraucherschutzkanzlei Dr. Hartung Rechtsanwälte. Besonders gut stünden die Chancen bei Autofinanzierungen, die nach Juni 2014 abgeschlossen worden sind. Hierbei müsse die Bank sämtliche Zahlungen erstatten, der Kunde selbst schulde keine Entschädigung für die Nutzung des Autos. Er habe das Fahrzeug somit bei einem erfolgreichen Widerruf kostenlos genutzt. Das gelte auch bei Leasingverträgen.