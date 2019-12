Kolumne : Weiße Dächer unter Druck

Gerade in der Weihnachtszeit sehnen viele Menschen weiße Winterlandschaften herbei. Was wunderschön ist, kann aber auch gefährlich sein. Zu viel Schneedruck bringt Dächer an ihre Belastungsgrenzen.

Eine zehn Zentimeter dicke Schneeschicht kann – je nach Vereisungsgrad und Wassergehalt – pro Quadratmeter mehr als 100 Kilogramm wiegen. Wird die weiße Last zu groß, drohen Verschiebungen bei der Dacheindeckung, Schäden an Solaranlagen bis hin zu Defekten an der Dachkonstruktion. Was vielen Hausbesitzern nicht bewusst ist: Schäden durch Schneedruck sind nicht automatisch in der Wohngebäude- oder Hausratversicherung mitversichert. Diese Schäden gehören zu den „weiteren Naturgefahren“ und müssen zusätzlich in den bestehenden Versicherungspolicen vereinbart werden. Eine solche Erweiterung schützt auch vor den Folgen anderer Naturereignisse wie etwa Schäden durch Starkregen, Erdsenkung oder Erdrutsch. Wichtig: Auch für Mieter ist der zusätzliche Einschluss bei der persönlichen Hausratversicherung relevant.

Hausbesitzer tragen zudem ein Haftungsrisiko. Bei Gefahr von Dachlawinen oder abbrechenden Eiszapfen müssen sie dafür sorgen, dass weder Personen noch Gegenstände Schaden nehmen. Eigenheimbewohner können sich mit einer privaten Haftpflichtversicherung schützen. Hausvermieter sollten eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung abschließen.