Immobilien 2022 : Was sich in diesem Jahr alles ändert

Was sich in diesem Jahr alles ändert

Neue Gesetze, Regelungen und Fristen: 2022 kommen wieder einige Neuerungen auf Immobilienbesitzer und Mieter zu. Vor allem die Klimaschutzziele machen sich bemerkbar.

Feinstaub belastet die Luft zunehmend. Durch einen besseren Abtransport von Abgasen lässt sich vor allem in Wohngebieten die Luftverschmutzung reduzieren. Aus diesem Grund müssen Schornsteine von Biomasse-Heizungen künftig möglichst hoch auf dem Dach angebracht werden. Je größer die Heizanlage und je höher die Gesamtwärmeleistung, desto höher muss der Schornstein sein, sagt Ralf Oberländer. So gelangen Abgase erst in großer Höhe in die Umgebungsluft.