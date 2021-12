Marktausblick 2022 : Unsichere Zeiten für Kapitalanleger

Der Markt für Wohnimmobilien ist zwar weiter positiv. Doch gibt es andere Faktoren, die für Immobilieninvestoren zunehmend wichtiger werden. Finanzexperten erklären, welche das sind.

Ist also im kommenden Jahr ein Einbruch am Wohnimmobilienmarkt hierzulande zu befürchten? „Sollten die Zinsen aufgrund einer anhaltend hohen Inflation stärker steigen als erwartet, dann dürfte das bei manchen Immobilieninvestoren die Finanzierung in Frage stellen und das könnte zu sinkenden Preisen bei Wohnimmobilien führen“, erklärt Mathias Lebtig von der FP Asset Management GmbH in Freiburg. Sein Hauptszenario ist das aber nicht. „Bauland ist weiter knapp und die Genehmigungsverfahren dauern lange, weshalb das Angebot an Wohnraum weiter begrenzt ist.“ „Gleichzeitig wird die Nachfrage nach Sachwerten aufgrund der anhaltende Niedrigzinsen hoch bleiben“, sagt Ingo Schweitzer von der AnCeKa Vermögensbetreuungs AG in Kaufbeuren. Er geht aus diesem Grund auch nicht von einem Einbruch am Markt aus. „Allerdings dürfte sich die Dynamik der vergangenen Jahre nicht weiter fortsetzen.“