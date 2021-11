Neues Gesetz : Strom tanken vor der eigenen Haustür

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) verpflichtet Immobilieneigentümer bei Bau- und Modernisierungsprojekten, Stellplätze mit mehr Ladepunkten und Schutzrohren für Elektrokabel auszustatten

Leise, still und heimlich ist bereits am 25. März 2021 das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) in Kraft getreten. Die Regelung mit dem sperrigen Namen hat weitreichende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Denn das Gesetz setzt eine Vorgabe aus der EU-Gebäuderichtlinie zum Aufbau von Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität in Gebäuden um. „Ziel des Gesetzes ist es, den Ausbau der Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich zu beschleunigen und andererseits die Bezahlbarkeit des Bauens und Wohnens zu wahren“, heißt es im Gesetzentwurf der Bundesregierung .

Zusätzlich wurde in dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz die Möglichkeit geschaffen, die Ladepunkt-Verpflichtungen bei Nichtwohngebäuden gebündelt an einem oder mehreren Standorten zu erfüllen. Ausnahmen sind unter anderem für Nichtwohngebäude vorgesehen, die sich im Eigentum von kleinen und mittelständischen Unternehmen befinden und überwiegend von ihnen selbst genutzt werden, oder für Bestandsgebäude, wenn die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur sieben Prozent der Gesamtkosten einer größeren Renovierung überschreiten.

„Für Bauherren und Investoren kann diese Regelung teuer werden. Die Komplexität, Anforderungen und Kosten eines Bau- oder Modernisierungsprojekts werden maßgeblich erhöht, denn die Schaffung einer E-Infrastruktur ist keine Kleinigkeit. Es ist also wichtig, die Regelungen zu kennen und frühzeitig in die Planung einzubauen“, sagt Finanzanalytiker Haimo Wassmer aus Bochum. Es komme unter anderem darauf an, die Preiserhöhungen auf die späteren Gewinnerwartungen abzustellen. Jede Teuerung in der Bauphase könne die Erträge des Investments senken, und natürlich müsse auch die Finanzierung so gestaltet werden, dass die neuen Regelungen erfüllt werden könnten, sagt Wassmer.