Sonnenenergie : Photovoltaik: Rendite mit grünem Gewissen

Die Sonne ist die größte, verfügbare Energiequelle der Menschheit. Mit Photovoltaikanlagen kann diese Kraft effektiv genutzt werden – für den Eigenbedarf und als Kapitalanlage. Das Gute: Die Einspeisevergütungen sind fest für einen Zeitraum von 20 Jahren garantiert.

Kohle und Atom: Die beiden wichtigsten Arten, in Deutschland Strom zu produzieren, haben keine Zukunft mehr. Daher muss eine flächendeckende Alternative her, um den privaten und gewerblichen Energiebedarf einer Industrienation wie Deutschland zu decken. Diese Alternative sehen viele Fachleute in der Solarenergie.