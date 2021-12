Nachhaltige Geldanlage : Wie man wirklich nachhaltig investiert

Viele Menschen wollen ihr Vermögen mit gutem Gewissen für sich arbeiten lassen. Wichtig dabei ist, dass sie sich nicht auf den Zufall verlassen. Ein hilfreiches Instrument ist die ESG-Zertifizierung.

„Das ist ein wichtiger Punkt, aber nicht leicht umzusetzen. Da sich in der Realität allerdings nur die wenigsten Wirtschaftsaktivitäten in eindeutiger Weise als ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ etikettieren lassen, sollten sie sich einstweilen bei der Auswahl ihrer Kapitalanlage nach ESG-Ratings richten. Eine erfolgreiche ESG-Zertifizierung sagt aus, dass die ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Unternehmen in einem Portfolio deutlich positiver bewertet wird als ein im rein ökonomischen Sinne vergleichbares Marktportfolio“, sagt Dr. Dirk Rathjen, Vorstand des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) aus München. Das Institut bietet eine spezielle ESG-Zertifizierung für Banken und Vermögensverwalter an, die dadurch ihre Nachhaltigkeitsqualität belegen können. „Dieses Urteil basiert auf einem regelmäßigen Prüfprozess, bei dem uns der Anbieter des Portfolios mindestens ein Jahr lang einmal pro Quartal den aktuellen Bestand des Fonds oder Portfolios vollständig übermittelt. Anhand dieses Bestandes bestimmen wir ein differenziertes Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios, das in einem Zertifikat als eigenes Kapitel dargestellt wird“, betont Dirk Rathjen.