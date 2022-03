Lohnt sich in vielen Fällen : Was bei einer Schenkung von Immobilien zu Lebzeiten zu beachten ist

Was bei einer Schenkung von Immobilien zu Lebzeiten zu beachten ist

Lohnt sich in vielen Fällen

Schlüsselübergabe: Wer seine Immobilie zu Lebzeiten an die nächste Generation verschenkt, spart unter Umständen Ärger und Steuern. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Berlin Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, eine Immobilie bereits zu Lebzeiten in andere Hände zu geben. Wer mit dem Gedanken spielt, sollte sich aber von fachkundigen Experten beraten lassen.

Zu Lebzeiten verschenken, statt erst mit dem Tod zu vererben: Bei Immobilien bietet sich das in vielen Fällen an. Vorteile hat das oft für alle Beteiligten. Unter anderem sorgt so eine Entscheidung für klare Verhältnisse.