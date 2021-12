Kolumne : Die Aufstellung ist endlich da

Treue Stadiongänger kennen dieses Gefühl. Es ist zwar schon seit Wochen klar, welche Mannschaften aufeinander treffen, aber fristgerecht eine Stunde vor Spielbeginn wird sie bekanntgegeben: die Aufstellung. Nun ist sie auch für uns alle da.

Es steht fest, mit wem die neue Regierung die Herausforderungen der nächsten Jahre meistern will. Und der neue Matchplan sieht sofort eine Systemumstellung vor. Das Thema „Bauen und Immobilien“, bisher im Innenministerium angesiedelt, erhält nun ein eigenes Bauministerium, natürlich mit Chefin. Doch wie ist die taktische Grundausrichtung? Welcher Spielstil ist zu erwarten? Einige Themen sind adressiert: 400.000 Wohnungen, davon 100.000 gefördert und zwar „jährlich“. Neuordnung der Regelungen zum Mieterschutz. Solarzellen verpflichtend auf allen neuen gewerblichen Dächern. Mietpreisbremse, Sachkundenachweise, Flexibilisierung der Grunderwerbssteuer ergänzen die Maßnahmen der vergangenen Jahre. Doch wie stellen sich die Gegner auf? Rohstoffmärkte und volle Auftragsbücher machen es nicht einfach, die Produktionsziele zu erreichen. Lieferketten sind unterbrochen oder werden gezielt geopolitisch genutzt – also woher sollen die notwendigen Solarpanel kommen? Unterschiedlichste Bauordnungen sollten angepasst werden und dies gegen eine stabile Abwehrkette in Form von Ministerpräsidentenkonferenzen mit durchaus unterschiedlichen Spielstilen. Es wird nicht einfach. Aber mit dem Blick für das Machbare gibt es doch Grund zur Zuversicht. Es ist angepfiffen, jetzt wird auch gespielt.