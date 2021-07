Kolumne : Unterschätzte Brandgefahr

Erst rauchte er, dann flog er in die Luft. Ein explodierender E-Bike-Akku setzte im November 2020 die Wohnung eines Ehepaars im nordrhein-westfälischen Lengerich in Brand. Die Folge: Zwei Leichtverletzte und 200.000 Euro Schaden. Extrembrände durch Lithium-Ionen-Akkus sind zwar selten, aber die Gefahr nimmt zu.

Die Energiespeicher sind leistungsstark, aber bei falscher Handhabung auch brandgefährlich. Sie finden sich in immer mehr Geräten – vom Smartphone, übers Laptop bis hin zum akkubetriebenen Werkzeug. Doch vor allem der Trend zur E-Mobilität und die zunehmende Zahl von E-Bikes erhöhen das Risiko, dass Gebäude und Hausrat Schaden nehmen. Laut Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung verursacht Elektrizität 32 Prozent aller Brände – und bei jedem vierten Elektrogerätebrand ist der Lithium-Akku der Auslöser. Auch solche Brandschäden sind durch die Wohngebäude- und Hausratversicherung abgedeckt. Trotzdem sollten E-Bike-Besitzer Vorsicht walten lassen. Heruntergefallene und beschädigte Akkus sind zu entsorgen. Das Laden sollte unter Aufsicht an brandsicherer Stelle mit dem Originalladegerät und -kabel erfolgen und der Akku vorher zehn Minuten Zeit bekommen, um sich der Raumtemperatur anzupassen. Sonst kann er sich aufblähen und entzünden. Um den Akku zu schonen, sollten Radfahrer ihr E-Bike spätestens alle ein bis zwei Monate aufladen, auch wenn sie nicht damit gefahren sind. Wer auf Nummer sichergehen will, lädt es am besten draußen auf.